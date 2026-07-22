Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha restituito gli atti ai giudici di Torino, affermando che devono decidere sulla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero. La decisione segue un rimpallo tra le autorità di Piemonte e Lombardia. La questione riguarda la possibilità di uscire dal carcere già oggi. La decisione finale spetta ora ai giudici piemontesi.

Dopo un rimpallo istituzionale tra Piemonte e Lombardia, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha restituito ieri gli atti ai colleghi di Torino, stabilendo che spetta ai giudici piemontesi decidere sull’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero.Il primo verdetto potrebbe arrivare già oggi. Come spiegato dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, Marco Viglino, la decisione della giudice Elena Massucco "è immediatamente esecutiva. Quindi, se la collega deciderà per il differimento, l’interessato uscirebbe subito dal carcere". Il provvedimento, come riporta Repubblica, dovrà poi essere ratificato da un collegio di giudici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

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