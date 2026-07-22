Si concentra sul Tribunale di sorveglianza di Torino la decisione sul futuro giudiziario di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’omicidio di due rapinatori. Dopo un passaggio tra gli uffici giudiziari di Piemonte e Lombardia, il fascicolo è tornato nel capoluogo piemontese, dove i magistrati dovranno ora pronunciarsi sull’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa. Il primo provvedimento potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La richiesta punta a ottenere una sospensione temporanea dell’esecuzione della pena, mentre resta pendente la domanda di grazia avanzata al Presidente della Repubblica dalla moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero potrebbe uscire già oggi dal carcere: igiudici decidono sull’istanza di differimento della pena

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Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365

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