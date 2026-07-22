Mario Roggero potrebbe uscire già oggi dal carcere | igiudici decidono sull’istanza di differimento della pena
Il Tribunale di sorveglianza di Torino sta valutando l’istanza di differimento della pena di un gioielliere condannato in via definitiva a circa 15 anni di carcere per l’omicidio di due rapinatori. La decisione potrebbe essere presa già oggi, consentendo al condannato di uscire dal carcere.
Si concentra sul Tribunale di sorveglianza di Torino la decisione sul futuro giudiziario di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’omicidio di due rapinatori. Dopo un passaggio tra gli uffici giudiziari di Piemonte e Lombardia, il fascicolo è tornato nel capoluogo piemontese, dove i magistrati dovranno ora pronunciarsi sull’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa. Il primo provvedimento potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La richiesta punta a ottenere una sospensione temporanea dell’esecuzione della pena, mentre resta pendente la domanda di grazia avanzata al Presidente della Repubblica dalla moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365
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