Un gioielliere di 72 anni, appena trasferito nel carcere di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione a regime ordinario. Da alcune fonti, si riferisce che abbia pianto e sembri provato. La notizia si diffonde tra le mura della struttura carceraria, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla sua condizione.

Il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita 'a regime ordinario'. " È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto ", hanno spiegato alcune fonti. "Non sono mai andato in carcere e fare l'esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile. Stasera vedrò come sarà", aveva detto all'ingresso nel carcere di Bollate. La casa di reclusione milanese è stata scelta per costituirsi perché "mi è stato consigliato: è probabilmente la scelta migliore, è un buon carcere. Mi hanno detto che si sta bene e che ci sono molte attività da poter fare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: "Ha pianto, è provato"

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