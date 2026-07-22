roggero allarme dei giudici

Il caso di Mario Roggero, gioielliere piemontese di 72 anni condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ha suscitato tensioni tra giudici e istituzioni. La vicenda, che riguarda la condanna definitiva, ha portato a un acceso confronto tra diverse componenti del sistema giudiziario e politica. La situazione si è evoluta in un conflitto di carattere istituzionale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti delle polemiche.

di Antonio Petrucci ROMA Il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese di 72 anni condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, si è trasformato in un violentissimo scontro politico e istituzionale. Sul piano parlamentare, Fratelli d’Italia ha rilanciato con forza una proposta di legge – a prima firma del senatore Raffaele Speranzon, depositata al Senato nel giugno 2025 – fondata sul principio "mai più delinquenti risarciti dalle vittime". Illustrando l’iniziativa in conferenza stampa a Palazzo Madama, i vertici del partito con Galeazzo Bignami, Lucio Malan e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caso Roggero, ecco perché non fu legittima difesa

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