Dopo il caso Roggero, in Italia si è assistito a un aumento di riferimenti a un clima di violenza e giustizieri armati. Le discussioni pubbliche hanno spostato l’attenzione dal rischio di fascismo a quello di un possibile escalation di violenza armata, con commenti che descrivono il paese come un “Far West” e parlano di vigilantes e giornate caratterizzate da un “Gun Pride”. Le narrazioni coinvolgono anche toni di torsioni di regime e di destre che “aizzano il popolo”.

Dall'allarme fascismo permanente si è passati, senza cambiare sirena, all'allarme pistolero incipiente. È bastato il caso Roggero perché l'Italia diventasse il «Far West»: terra di vigilantes, «tristi giorni del Gun Pride», torsioni di regime (immancabili, quelle) e destre che «aizzano il popolo» e armano i giustizieri. I giornali buoni e giusti accusano gli altri di sciacallaggio mentre sfornano pagine e prediche per provare a piegare la vicenda dalla propria parte. Invano. Sì, perché il guaio è che il popolo non collabora. Il popolaccio sceglie Barabba e non mostrifica Roggero secondo copione. Trova enorme la pena, scandalosi i risarcimenti, ricorda che all'origine ci fu una rapina a mano armata coi suoi orrendi annessi per moglie e figlia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinistra impazzita: dall'allarme fascismo all'allarme Roggero. Italiani con il rapinato

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