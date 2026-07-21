Dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di un gioielliere per l’omicidio di due rapinatori, l’Associazione nazionale magistrati ha segnalato un aumento di minacce e insulti rivolti ai giudici. La sentenza, che ha sancito la responsabilità dell’imputato, ha suscitato reazioni di ostilità nei confronti del sistema giudiziario. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze legali o su chi abbia rivolto tali minacce.

La sentenza sulcaso Roggero, che ha condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere di Grinzane Cavour per l’omicidio di due rapinatori che avevano derubato il suo negozio, ha scatenato un profondoclima di odionei confronti dei magistrati. È quanto denunciato dalla Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, che ha stigmatizzato il fatto che ai togati che si sono occupati della vicenda “siano arrivate minacce e insulti per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull’omicidio e sullalegittima difesa“. Insomma, un caso giudiziario che, come spesso accade in Italia, ha travalicato i confini delle aule di tribunale per entrare nell’agone politicoe ammantarsi di becero populismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, l’Anm lancia l’allarme: ‘Dopo sentenza giudici bersaglio di minacce e insulti’

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