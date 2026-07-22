Rogers ingaggiato dal Chelsea spiega perché ha deciso di unirsi ai Blues

Un nuovo giocatore ha spiegato di aver scelto di unirsi al Chelsea dopo aver parlato con Xabi Alonso. La decisione è stata influenzata dalle conversazioni con il tecnico. Il trasferimento è stato annunciato ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La scelta del giocatore di trasferirsi ai Blues ha seguito un lungo processo di trattative, culminato con questa decisione. La comunicazione ufficiale del club ha confermato il suo arrivo.

Notizia fresca giunta in redazione: Immagine tramite: sito web del Chelsea. L’ultimo arrivo da record del Chelsea ha rivelato che le conversazioni con Xabi Alonso hanno avuto un ruolo importante nel convincerlo a trasferirsi a Stamford Bridge. Il nazionale inglese è arrivato dall’Aston Villa con un contratto da 117 milioni di sterline, nonostante l’Arsenal lo avesse precedentemente reso uno dei principali obiettivi offensivi. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Per Morgan Rogers, la decisione sembra non riguardare solo il denaro o lo status. Voleva capire chiaramente come intende giocare il nuovo allenatore del Chelsea e dove si adatterebbe all’interno del sistema. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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