Mourinho pone due condizioni a Florentino Perez per tornare al Real Madrid | non sono negoziabili

José Mourinho ha stabilito due requisiti imprescindibili per un possibile ritorno al Real Madrid. I contatti tra le parti sono stati avviati tramite l'agente Jorge Mendes, senza ulteriori dettagli sulle condizioni specifiche. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali sulle intenzioni del club o del tecnico. La situazione resta da seguire con attenzione.

José Mourinho ha posto due condizioni per tornare al Real Madrid: i contatti sono iniziati tramite Jorge Mendes. Il tecnico portoghese avrebbe posto delle richieste precise: maggiore peso sulle scelte tecniche e gerarchie chiare all’interno del club.🔗 Leggi su Fanpage.it

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