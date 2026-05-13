L'ex allenatore dell'Inter si sta avvicinando a un possibile ritorno al Real Madrid, con incontri recenti tra le parti. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi decisivi per definire la situazione. I contatti tra l'ex tecnico e i rappresentanti del club spagnolo sono stati descritti come positivi. La trattativa sembra avanzata, con la possibilità di un accordo che riporterebbe l'allenatore in Spagna.

di Alberto Petrosilli L’ex Inter pronto a una nuova avventura in Spagna: decisivi i prossimi giorni. Mourinho si avvicina al ritorno al Real Madrid. Il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid entra sempre più nel vivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti stanno proseguendo in maniera positiva e la trattativa sarebbe ormai entrata nelle sue fasi decisive. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ex tecnico dell’ Inter, protagonista dello storico Triplete nerazzurro nel 2010, avrebbe dato piena disponibilità a tornare al club spagnolo dopo l’esperienza vissuta tra il 2010 e il 2013. I dialoghi con la dirigenza madrilena vengono definiti produttivi e il feeling tra Mourinho e il Real non sarebbe mai realmente svanito.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho Real Madrid, ritorno sempre più vicino per l’ex Inter: contatti positivi con Florentino Pérez

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