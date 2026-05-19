La squadra sta passando alla fase di mercato, con l’obiettivo di rinforzare il gruppo in modo mirato. Dopo la conclusione dei campionati, si apriranno le trattative per i trasferimenti dei giocatori dilettanti, con un’attenzione particolare a pochi acquisti selezionati. La strategia prevede di puntare su interventi di qualità, evitando operazioni di grande quantità. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le mosse che accompagneranno la squadra verso la nuova stagione.

I campionati stanno terminando. Poi logicamente inizierà il mercato anche per quanto riguarda i dilettanti. La Robur, rispetto ad altre estati dovrebbe vivere una sezione di trattative con maggiore tranquillità visto che una larga fetta della rosa attuale è stata già confermata. Manca ancora qualcosa per pensare di essere competitivi per vincere o comunque stare nelle prime posizioni ma uno zoccolo duro da cui ripartire oggettivamente c’è. Tutto poi dipenderà dalle eventuali cessioni di quei giocatori che potrebbero avere richieste dalla categoria superiore o da società in grado di offrire contratti più alti. La speranza è che i migliori tra gli over, ovvero quelli che potrebbero avere mercato, come Ciofi, Lipari e Andolfi, facciano ancora parte del progetto vista l’ottima seconda parte di stagione disputata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora la Robur si concentra sul mercato. Servono pochi ‘colpi’ ma di qualità

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