Ora la Robur si concentra sul mercato Servono pochi ‘colpi’ ma di qualità
La squadra sta passando alla fase di mercato, con l’obiettivo di rinforzare il gruppo in modo mirato. Dopo la conclusione dei campionati, si apriranno le trattative per i trasferimenti dei giocatori dilettanti, con un’attenzione particolare a pochi acquisti selezionati. La strategia prevede di puntare su interventi di qualità, evitando operazioni di grande quantità. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le mosse che accompagneranno la squadra verso la nuova stagione.
I campionati stanno terminando. Poi logicamente inizierà il mercato anche per quanto riguarda i dilettanti. La Robur, rispetto ad altre estati dovrebbe vivere una sezione di trattative con maggiore tranquillità visto che una larga fetta della rosa attuale è stata già confermata. Manca ancora qualcosa per pensare di essere competitivi per vincere o comunque stare nelle prime posizioni ma uno zoccolo duro da cui ripartire oggettivamente c’è. Tutto poi dipenderà dalle eventuali cessioni di quei giocatori che potrebbero avere richieste dalla categoria superiore o da società in grado di offrire contratti più alti. La speranza è che i migliori tra gli over, ovvero quelli che potrebbero avere mercato, come Ciofi, Lipari e Andolfi, facciano ancora parte del progetto vista l’ottima seconda parte di stagione disputata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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