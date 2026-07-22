Roberto Esposito | Il mondo un caos

Roberto Esposito ha dichiarato che il mondo è un caos. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. Non sono stati forniti commenti aggiuntivi o spiegazioni sulle sue affermazioni. La dichiarazione è stata riportata senza interventi di altri soggetti o approfondimenti.

Roberto Esposito non ha davvero bisogno di presentazioni. Alle brevi: è uno dei maggiori filosofi italiani e le sue opere sono tradotte regolarmente all’estero. Il suo ultimo libro, scritto con Massimo Cacciari, è Kaos, edito da Il Mulino. Mentre con il suo precedente testo, Il fascismo e noi. Un’interpretazione filosofica, pubblicato dal suo abituale editore Einaudi, ha vinto il Premio nazionale di cultura Benedetto Croce che gli sarà conferito sabato prossimo, 25 luglio, a Pescasseroli. E le novità non sono finite. Perché Roberto Esposito è stato appena nominato presidente della giunta scientifica dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato proprio da Croce nel 1946 in un’ala della sua casa a Palazzo Filomarino. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Massimo Cacciari Roberto Esposito Kaos Il Mulino SPECIALE TG 26 04 2026

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