Cacciari ed Esposito all’Università per discutere il caos del nostro tempo
All’Università degli Studi di Messina si terrà a maggio un evento culturale che vedrà la partecipazione di figure note nel panorama intellettuale. L'incontro si concentrerà sul tema del “caos” nel nostro tempo, coinvolgendo due relatori chiamati a discutere di questioni attuali e di riflessioni sul presente. La partecipazione è aperta a studenti e pubblico interessato, in un contesto di approfondimento e confronto.
Sarà Università degli Studi di Messina a ospitare uno degli appuntamenti culturali più attesi del mese di maggio. Sabato 18 maggio, alle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato, i filosofi Massimo Cacciari e Roberto Esposito presenteranno il volume Kaos, al centro di un confronto dedicato ai grandi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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