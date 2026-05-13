Cacciari ed Esposito all’Università per discutere il caos del nostro tempo

All’Università degli Studi di Messina si terrà a maggio un evento culturale che vedrà la partecipazione di figure note nel panorama intellettuale. L'incontro si concentrerà sul tema del “caos” nel nostro tempo, coinvolgendo due relatori chiamati a discutere di questioni attuali e di riflessioni sul presente. La partecipazione è aperta a studenti e pubblico interessato, in un contesto di approfondimento e confronto.

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