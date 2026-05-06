Dopo l'intervista rilasciata a Belve Crime, Roberto Savi, coinvolto nella Banda della Uno bianca, è al centro di nuove verifiche da parte della Procura. Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione hanno portato a ipotesi investigative aggiuntive, che saranno analizzate nelle prossime settimane. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli inquirenti, che stanno valutando eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

Dopo l'intervista di Roberto Savi a Belve Crime, per la Banda della Uno bianca, emergono nuove ipotesi. Possibili mandanti e coperture spingono la Procura di Bologna ad acquisire gli atti e avviare approfondimenti Roberto Savi,ex poliziotto e capo della banda dellaUno Bianca, è tornato a parlare dal carcere nel corso dell’intervista rilasciata aBelve Crime,condotta daFrancesca Fagnani. Savi ha spiegato che dietro l’assalto all’armeria di via Volturno del2 maggio 1991ci sarebbe stato un obiettivo preciso: l’eliminazione dell’ex carabinierePietro Capolungo. “Era tutto un insieme di cose intrecciate”, ha detto, lasciando intendere che la rapina fosse solo unacopertura.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberto Savi, il caos dopo l’intervista a Belve: sarà riascoltato dalla Procura

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Dopo 32 anni, Roberto Savi ha rotto il silenzio. Il killer, ex poliziotto, condannato all'ergastolo, 72 anni tra pochi giorni, gli ultimi 32 in carcere senza mai un beneficio, era uno dei capi della banda della Uno Bianca di cui faceva parte anche il terzo fratello, Alber - facebook.com facebook

La Procura di #Bologna convocherà Roberto #Savi dopo che ieri è andata in onda l'intervista all'ex capo della banda della Uno Bianca nella trasmissione #Belve. x.com