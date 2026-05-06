Roberto Savi il caos dopo l’intervista a Belve | sarà riascoltato dalla Procura

Da ildifforme.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'intervista rilasciata a Belve Crime, Roberto Savi, coinvolto nella Banda della Uno bianca, è al centro di nuove verifiche da parte della Procura. Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione hanno portato a ipotesi investigative aggiuntive, che saranno analizzate nelle prossime settimane. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli inquirenti, che stanno valutando eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

Dopo l'intervista di Roberto Savi a Belve Crime, per la Banda della Uno bianca, emergono nuove ipotesi. Possibili mandanti e coperture spingono la Procura di Bologna ad acquisire gli atti e avviare approfondimenti Roberto Savi,ex poliziotto e capo della banda dellaUno Bianca, è tornato a parlare dal carcere nel corso dell’intervista rilasciata aBelve Crime,condotta daFrancesca Fagnani. Savi ha spiegato che dietro l’assalto all’armeria di via Volturno del2 maggio 1991ci sarebbe stato un obiettivo preciso: l’eliminazione dell’ex carabinierePietro Capolungo. “Era tutto un insieme di cose intrecciate”, ha detto, lasciando intendere che la rapina fosse solo unacopertura.🔗 Leggi su Ildifforme.it

roberto savi il caos dopo l8217intervista a belve sar224 riascoltato dalla procura
© Ildifforme.it - Roberto Savi, il caos dopo l’intervista a Belve: sarà riascoltato dalla Procura

Notizie correlate

Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette "la copertura dello Stato": intervista acquisita dalla Procura“Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, e alla fine ci hanno fatto arrestare”, lo ha detto Roberto Savi, ex componente della banda...

Uno Bianca, la Procura di Bologna vuole sentire Roberto Savi dopo l’intervista a Belve CrimeL’intervista rilasciata da Roberto Savi a Belve Crime riapre un dibattito di fatto mai del tutto chiuso: chi ha protetto la banda della Uno Bianca...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Uno Bianca: Roberto Savi a 'Belve', 'ci chiedevano di uccidere'; Belve Crime, Roberto Savi: Perché non ci hanno presi? Eravamo protetti; VIDEO | Il killer della Uno Bianca Roberto Savi intervistato a Belve, è polemica. E rivela: Ci hanno garantito protezione; Roberto Savi e la Uno Bianca: chi è il volto della banda criminale.

roberto savi roberto savi il caosRoberto Savi a Belve, il capo della Uno Bianca sarà ascoltato in procuraPerché era un carabiniere. Era tutto un insieme di cose intrecciate. Lo ha detto Roberto Savi, ex appartenente alla Polizia di Stato e 'capo' della banda ... lapresse.it

roberto savi roberto savi il caosUno Bianca: la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista a BelveI magistrati acquisiranno il girato delle dichiarazioni dell'ex poliziotto. I pm interrogheranno il capo della Uno Bianca recluso nel carcere di Bollate dove sta scontando l'ergastolo. Gli avvocati de ... rainews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.