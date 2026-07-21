Robbie Williams e il viralissimo coca-gate | era una mentina

Da ildifforme.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Robbie Williams si scusa sui social per il suo gesto "non professionale" e chiarisce la verità sul cosiddetto "coca-gate", diventato viralissimo sul web In realtà si trattava di una mentina: a chiarire cosa ha fatto tanto chiacchierare il web è stato proprioRobbie Williams, protagonista del viralissimo video che negli ultimi giorni sta circolando in rete. Al cantante, dopo essersi esibito alla finale della Coppa del Mondo vicino a Laura Pausini, durante un collegamento con l’emittente tedesca MagentaTV,è caduta dalla bocca quella che per molti sembrava una “pasticca bianca”. Oggi però a Williams sta a cuore chiarire la situazione ed è per questo che sceglie di pubblicare sui social unaironica clip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

robbie williams e il viralissimo coca gate era una mentina
© Ildifforme.it - Robbie Williams e il viralissimo “coca-gate”: era una mentina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Robbie Williams, cocaina-gate Mondiali: l’intervento del cantanteDurante un’intervista ai Mondiali 2026, un piccolo oggetto bianco è caduto davanti a Robbie Williams, scatenando accuse di consumo di cocaina.

Robbie Williams si ferma a cantare con un artista di strada: una semplice passeggiata si trasforma in un piccolo concertoUn artista di strada stava eseguendo una performance quando è stato raggiunto da Robbie Williams, che si è fermato a cantare con lui.

Temi più discussi: Laura Pausini e Robbie Williams canteranno Desire prima della finale dei Mondiali 2026; Mondiali 2026. Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger insieme per Desire; Mondiali 2026, Laura Pausini canta 'Desire' con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura; Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Robbie Williams in blu Fifa. Il discorso di Tom Cruise.

robbie williams robbie williams e ilMondiali, Robbie Williams e il cocaina-gate: la risposta è viraleDopo essersi esibito alla cerimonia di chiusura dei Mondiali insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger, Robbie Williams ha concesso un'intervista all'emittente tedesca MagentaTV. Durante la convers ... rockol.it

robbie williams robbie williams e ilIl caso della caramella di Robbie Williams alla finale dei Mondiali - 2/3Robbie Williams risponde alle polemiche sui social con ironia: Ne ho altre – il video della mentina caduta sul microfono ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web