Robbie Williams e il viralissimo coca-gate | era una mentina
Robbie Williams si scusa sui social per il suo gesto "non professionale" e chiarisce la verità sul cosiddetto "coca-gate", diventato viralissimo sul web In realtà si trattava di una mentina: a chiarire cosa ha fatto tanto chiacchierare il web è stato proprioRobbie Williams, protagonista del viralissimo video che negli ultimi giorni sta circolando in rete. Al cantante, dopo essersi esibito alla finale della Coppa del Mondo vicino a Laura Pausini, durante un collegamento con l’emittente tedesca MagentaTV,è caduta dalla bocca quella che per molti sembrava una “pasticca bianca”. Oggi però a Williams sta a cuore chiarire la situazione ed è per questo che sceglie di pubblicare sui social unaironica clip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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