Robbie Williams cocaina-gate Mondiali | l’intervento del cantante

Durante un’intervista ai Mondiali 2026, un piccolo oggetto bianco è caduto davanti a Robbie Williams, scatenando accuse di consumo di cocaina. Il cantante ha reagito immediatamente, senza commentare ulteriormente. La scena ha generato numerose teorie sui social media, alimentando il cosiddetto “cocaina-gate”. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo alle accuse o alla presenza di sostanze illecite.

Scoppia il cocaina-gate ai Mondiali 2026. L’accusa è stata rivolta a Robbie Williams, che ha prontamente risposto. Un piccolo oggetto bianco caduto durante un’intervista è bastato per scatenare l’ennesima teoria del web. Protagonista questa volta è Robbie Williams, finito al centro di una polemica social dopo la cerimonia di chiusura dei Mondiali, dove si è esibito insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger. In pochi secondi il filmato ha fatto il giro della rete, alimentando ipotesi infondate e riportando alla memoria un episodio molto simile che, nel 2021, aveva coinvolto Damiano David dei Maneskin durante l’Eurovision Song Contest. L’ex Take That, però, ha scelto di rispondere con l’arma che da sempre lo contraddistingue: l’ironia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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