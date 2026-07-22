Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, è stato notato un individuo che si è comportato in modo evidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Vari testimoni hanno riferito di averlo visto consumare cocaina mentre si trovava tra il pubblico, con atteggiamenti eccessivi e comportamenti sguaiati. La sua presenza ha attirato l’attenzione di steward e forze dell’ordine, che lo hanno allontanato dal luogo poco dopo. La scena si è svolta in un’area accessibile al pubblico durante la celebrazione.

All’indomani della chiusura dei Mondiali 2026, con la vittoria della Spagna, le lacrime dell’Argentina e di Messi, la gioia di Yamal e compagni, la polemica su prezzemolino Trump e lo spettacolare Half Time show, un piccolo scandalo ha tenuto banco sui media ed è forse passato inosservato ai più: quello che ha investito uno dei protagonisti proprio della cerimonia di chiusura, quell’ (ex) cattivo ragazzo di Robbie Williams, finito nel mirino social per una intervista rilasciata alla tv tedesca MagentaTV, durante la quale un oggetto bianco, caduto involontariamente dalla sua bocca mentre parlava al microfono, ha fatto gridare allo scandalo, in virtù dei suoi vecchi vizi: “ È cocaina “. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Robbie Williams e la cocaina ai Mondiali: la risposta è da manuale

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