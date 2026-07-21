Robbie Williams ha pubblicato un messaggio sui social per rassicurare i fan, spiegando che le voci circolate riguardo a un suo comportamento durante la finale dei Mondiali sono infondate. L'artista ha affermato che non si tratta di cocaina e ha riconosciuto di aver agito in modo poco professionale, senza però entrare nei dettagli. La vicenda ha generato preoccupazione tra il pubblico.

“Mi sono comportato in modo decisamente poco professionale e la gente è preoccupata per me”. Robbie Williams rivolge un messaggio ai fan dopo che nelle scorse ore sui social è montato un “ caso ” che lo riguarda. Secondo diversi utenti, infatti, nel giorno della finale dei Mondiali di calcio che lo ha visto tra i performer della cerimonia di chiusura, la star avrebbe consumato della cocaina. Ma la verità sarebbe ben diversa, come lo stesso cantante spiega su Instagram mostrando una mentina che ha generato l’equivoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La gente è preoccupata per me, ma va tutto bene, non è cocaina”: il “caso” della caramella di Robbie Williams alla finale dei Mondiali

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