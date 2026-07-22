La Ferrari 458, rubata prima della gara Fasano-Selva, è stata trovata nascosta in un’area rurale tra Alberobello e Noci. L’auto era stata nascosta dietro un cancello forzato, in una zona controllata dall’Acquedotto pugliese. La vettura appartiene al team Gaetani.

L’automobile era stata nascosta in un’area rurale tra Alberobello e Noci. Forzato un cancello, ignoti hanno nascosto nella zona di cui è titolate l’Acquedotto pugliese la Ferrari 458 di proprietà del Gaetani Team che era stata rubata alla vigilia della gara di rally Fasano-Selva. Un addetto di Aqp ha rinvenuto il carrello con l’auto ed ha allertato i carabinieri di Alberobello. L'articolo Ritrovata tra Alberobello e Noci la Ferrari che era stata rubata prima della Fasano-Selva Ieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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