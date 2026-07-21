Svolta e lieto fine dopo un mese | ritrovata la ferrari rubata alla coppa Selva di Fasano

Dopo più di un mese di indagini, la Ferrari 458 Challenge Evo rubata a fine maggio è stata ritrovata. La vettura, scomparsa durante la Coppa Selva di Fasano, è stata recuperata da forze dell’ordine in un'area urbana. Non sono stati resi noti dettagli sul luogo del ritrovamento né su eventuali persone coinvolte. La macchina sarà restituita ai proprietari nelle prossime ore.

Dopo oltre un mese di attesa, arriva la svolta che il mondo della Coppa Selva di Fasano attendeva: la Ferrari 458 Challenge Evo rubata a fine maggio è stata ritrovata. La vettura del team Gaetani Racing è stata recuperata dai carabinieri in un’area rurale tra Alberobello e Noci (Bari), restituendo serenità agli organizzatori, alla squadra e agli appassionati. La A.S. Egnathia e la Presidente Laura De Mola salutano con soddisfazione il positivo epilogo della vicenda. Il furto La A.S. Egnathia e la sua Presidente Laura De Mola accolgono con soddisfazione la notizia giunta nelle prime ore di stamattina, riguardo il ritrovamento della Ferrari 458 Challenge Evo, che nelle giornate precedenti lo svolgimento della 67esima Coppa Selva di Fasano era stata oggetto di furto perpetrato nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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