Risultati INVALSI 2026 l’analisi del presidente Ricci | cala la dispersione migliorano Inglese e competenze digitali resta l’attenzione sulla primaria

I risultati INVALSI 2026 mostrano una diminuzione della dispersione scolastica e miglioramenti nelle competenze in inglese e digitali. Tuttavia, si evidenzia ancora la necessità di monitorare con attenzione la scuola primaria.

I Risultati INVALSI 2026 restituiscono un quadro complessivamente positivo del sistema scolastico italiano, ma anche alcuni elementi che richiedono attenzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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