Le prove Invalsi del 2026 mostrano un calo delle competenze in matematica alle elementari, mentre quelle in inglese risultano buone. Le performance in italiano sono in diminuzione, e si registra una riduzione della dispersione scolastica. I risultati nelle competenze digitali sono elevati, e il miglioramento delle performance scolastiche si osserva ora nel Mezzogiorno, più che nel Nord.

Cala la dispersione scolastica. Ottimi i risultati nelle competenze digitali. E a trainare i miglioramenti non è più il Nord ma il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Invalsi 2026: allarme matematica alle elementari, bene inglese, calano le competenze in italiano

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