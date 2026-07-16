Invalsi 2026 | allarme matematica alle elementari bene inglese calano le competenze in italiano

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove Invalsi del 2026 mostrano un calo delle competenze in matematica alle elementari, mentre quelle in inglese risultano buone. Le performance in italiano sono in diminuzione, e si registra una riduzione della dispersione scolastica. I risultati nelle competenze digitali sono elevati, e il miglioramento delle performance scolastiche si osserva ora nel Mezzogiorno, più che nel Nord.

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Cala la dispersione scolastica. Ottimi i risultati nelle competenze digitali. E a trainare i miglioramenti non è più il Nord ma il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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