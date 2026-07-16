Invalsi 2026 | allarme matematica alle elementari bene inglese calano le competenze in italiano
Le prove Invalsi del 2026 mostrano un calo delle competenze in matematica alle elementari, mentre quelle in inglese risultano buone. Le performance in italiano sono in diminuzione, e si registra una riduzione della dispersione scolastica. I risultati nelle competenze digitali sono elevati, e il miglioramento delle performance scolastiche si osserva ora nel Mezzogiorno, più che nel Nord.
Cala la dispersione scolastica. Ottimi i risultati nelle competenze digitali. E a trainare i miglioramenti non è più il Nord ma il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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