Prove Invalsi superiori miglioramento in Italiano e Matematica Sud in forte recupero Inglese al 63% in Reading Competenze digitali | livello avanzato all’ultimo anno
Le prove Invalsi 2026 hanno coinvolto circa 1,1 milioni di studenti, con un miglioramento nei risultati di Italiano e Matematica. La regione del Sud ha registrato un forte recupero nelle performance. In inglese, il 63% degli studenti ha raggiunto un livello adeguato nella prova di Reading. Per le competenze digitali, si evidenzia un livello avanzato tra gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore.
Le rilevazioni INVALSI 2026 hanno coinvolto 593.000 studenti della seconda classe della secondaria di secondo grado e 511.000 studenti dell'ultimo anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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