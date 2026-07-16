Prove Invalsi superiori miglioramento in Italiano e Matematica Sud in forte recupero Inglese al 63% in Reading Competenze digitali | livello avanzato all’ultimo anno

Notizia in breve

Le prove Invalsi 2026 hanno coinvolto circa 1,1 milioni di studenti, con un miglioramento nei risultati di Italiano e Matematica. La regione del Sud ha registrato un forte recupero nelle performance. In inglese, il 63% degli studenti ha raggiunto un livello adeguato nella prova di Reading. Per le competenze digitali, si evidenzia un livello avanzato tra gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore.