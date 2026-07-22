Ristorante due stelle Michelin serve un dessert decorato con formiche | chiesto un anno di carcere per il proprietario e multa da 11.750 euro

Notizia in breve

Il proprietario di un ristorante due stelle Michelin è stato condannato a un anno di carcere e a una multa di 11.750 euro dopo aver servito un dessert decorato con formiche. La decisione arriva dopo un'indagine che ha accertato l'uso di insetti nel piatto. La vicenda ha suscitato polemiche tra clienti e critici. La condanna è stata emessa in seguito alle verifiche delle autorità sanitarie e legali.