Ristorante due stelle Michelin serve un dessert decorato con formiche | chiesto un anno di carcere per il proprietario e multa da 11.750 euro
Il proprietario di un ristorante due stelle Michelin è stato condannato a un anno di carcere e a una multa di 11.750 euro dopo aver servito un dessert decorato con formiche. La decisione arriva dopo un'indagine che ha accertato l'uso di insetti nel piatto. La vicenda ha suscitato polemiche tra clienti e critici. La condanna è stata emessa in seguito alle verifiche delle autorità sanitarie e legali.
Quella che per alcuni rappresenta un’esperienza gastronomica fuori dagli schemi si è trasformata in un caso giudiziario. Secondo quanto riportato da Adnkronos, in Corea del Sud il proprietario di un ristorante di Seul insignito di due stelle Michelin rischia infatti fino a un anno di reclusione per aver servito ai clienti un dessert decorato con formiche. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la Procura ha chiesto anche una multa di 20 milioni di won, pari a circa 11.750 euro. Al centro della vicenda c’è l’utilizzo degli insetti come guarnizione di un sorbetto, una pratica che, secondo la normativa sudcoreana, non è consentita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
This Restaurant Earned a Michelin Star in Just 9 Months | On The Line | Bon Appétit
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