rissa spagna argentina la decisione della fifa spiazza tutti

Dopo la finale tra Spagna e Argentina, la Fifa ha preso una decisione che ha sorpreso molti. La partita, conclusa con un triplice fischio, ha visto un episodio di rissa che ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione ufficiale della federazione riguarda le sanzioni e le misure disciplinari adottate in seguito agli eventi post-partita. La vicenda resta al centro di polemiche e analisi nel mondo del calcio.

La finale tra Spagna e Argentina continua a far discutere anche a distanza di ore dal triplice fischio. Se in campo le emozioni sono state fortissime, è quanto accaduto dopo la conclusione dell’incontro ad aver acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le immagini della rissa tra i calciatori hanno fatto rapidamente il giro del mondo e, nelle prime ricostruzioni, sembrava che uno dei protagonisti fosse stato punito con un cartellino rosso. Nelle ultime ore, però, è arrivata una precisazione destinata a cambiare completamente il quadro della situazione. La Fifa smentisce l’espulsione di Leandro Paredes. A chiarire definitivamente la vicenda è stata direttamente la Fifa, che ha spiegato come Leandro Paredes non sia mai stato espulso al termine della finale mondiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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