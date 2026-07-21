Dopo la finale del Mondiale, la FIFA ha avviato un procedimento disciplinare in seguito a una rissa tra i giocatori di Spagna e Argentina. La disputa si è verificata immediatamente dopo il fischio finale della partita, che ha visto la vittoria della Spagna. La FIFA ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti di chi si è comportato in modo scorretto durante gli scontri post-partita. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui singoli comportamenti o sulle sanzioni applicate.

La finale del Mondiale, che avrebbe dovuto essere ricordata soltanto per il trionfo della Spagna, continua a far discutere per quanto accaduto dopo il fischio finale. Le immagini della violenta rissa scoppiata sul terreno di gioco hanno fatto rapidamente il giro del mondo e ora la FIFA ha deciso di intervenire ufficialmente. L’obiettivo è accertare ogni responsabilità e valutare eventuali provvedimenti disciplinari che potrebbero colpire sia alcuni protagonisti della Nazionale argentina sia la stessa federazione. La FIFA apre un procedimento disciplinare. Dopo aver raccolto le prime informazioni sull’accaduto, la FIFA ha annunciato l’apertura di un’indagine ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rissa Spagna-Argentina, la Fifa passa all’azione: per chi si mette male ora

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