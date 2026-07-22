La Juventus ha ripreso i contatti con l’agente di Mateta, valutando un possibile ritorno sul mercato. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha rallentato le trattative per l’acquisto di Kolo Muani, lasciando aperta la possibilità di riaprire le negoziazioni con l’entourage dell’attaccante del Crystal Palace. La situazione tra i club e i giocatori coinvolti resta in evoluzione, con la Juventus che monitora attentamente le opportunità di mercato.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: le richieste del PSG rallentano l’affare per Kolo Muani ma la dirigenza riapre i contatti con l’entourage dell’attaccante del Palace. Il calciomercato della Juventus registra un’improvvisa frenata sul fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per Randal Kolo Muani rischia seriamente di arenarsi. Il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni di euro per cedere il giocatore, una cifra considerata decisamente troppo elevata per le casse della società italiana. La dirigenza non intende effettuare spese fuori budget, e per questa ragione ha iniziato a valutare attentamente diverse soluzioni alternative per mettere a disposizione di Spalletti un nuovo rinforzo in attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rispunta l’idea Mateta per l’attacco: riallacciati i contatti con l’agente, la Juve può tornare alla carica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MATETA AL MILAN SUBITO! Colpo CHOC di gennaio in arrivo!

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani alla Juventus, avanti tutta! Riallacciati i contatti col PSG, si può chiudere per questa cifra: i dettagliLa Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani, con i contatti con il PSG ripresi e intensificati.

Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnareL’attaccante del Crystal Palace, ritenuto vicino alla Juventus, ha deciso di accettare un’offerta dopo essere stato bocciato dal Milan a gennaio.

Argomenti più discussi: Juventus, caccia ai due attaccanti: Kolo Muani resta la priorità, torna di moda Santiago Castro; Rispunta l'idea Mateta per l'attacco: riallacciati i contatti con l'agente, la Juve può tornare alla carica.

Juventus, rispunta Mateta: è l'alternativa se parte VlahovicA volte ritornano. Jean-Philippe Mateta è tornato al top e il suo goal, che ha concesso al Crystal Palace di alzare al cielo la sua prima Conference League nonché primo trofeo europeo della storia, lo ... calciomercato.com

Milan, Goretzka ad un passo: le cifre e la posizione del giocatore. E rispunta l'ipotesi MatetaIl Milan ha visto complicarsi l'obiettivo Champions League in questo complicato finale di stagione, ma la dirigenza pianifica il futuro indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo. In ... tuttomercatoweb.com