La Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani, con i contatti con il PSG ripresi e intensificati. La trattativa si sta concentrando su una cessione a titolo definitivo, con una cifra specifica che sarebbe stata proposta. I dettagli dell'accordo non sono ancora ufficiali, ma le parti sono al lavoro per definire le condizioni. La conclusione della trattativa sembra vicina.

di Luca Fioretti Svelato il piano della Juventus per Kolo Muani: i parigini vogliono la cessione a titolo definitivo. I bianconeri mettono sul piatto 30-35 milioni. Il calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo per regalare a mister Luciano Spalletti il nuovo centravanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Continassa ha ufficialmente riallacciato i contatti diretti con il Paris Saint-Germain per tentare di riportare Randal Kolo Muani all’ombra della Mole. Per sbloccare questa complessa e affascinante trattativa, la Vecchia Signora fa sul serio: la società ha infatti già messo in cantiere un importante e mirato investimento, stimato intorno ai 30-35 milioni di euro, per strappare il decisivo sì ai transalpini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juventus, avanti tutta! Riallacciati i contatti col PSG, si può chiudere per questa cifra: i dettagli

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KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI

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