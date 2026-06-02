Kolo Muani alla Juventus avanti tutta! Riallacciati i contatti col PSG si può chiudere per questa cifra | i dettagli

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani, con i contatti con il PSG ripresi e intensificati. La trattativa si sta concentrando su una cessione a titolo definitivo, con una cifra specifica che sarebbe stata proposta. I dettagli dell'accordo non sono ancora ufficiali, ma le parti sono al lavoro per definire le condizioni. La conclusione della trattativa sembra vicina.

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di Luca Fioretti Svelato il piano della Juventus per Kolo Muani: i parigini vogliono la cessione a titolo definitivo. I bianconeri mettono sul piatto 30-35 milioni. Il calciomercato della  Juventus  entra sempre più nel vivo per regalare a mister Luciano Spalletti il nuovo centravanti. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, la dirigenza della Continassa ha ufficialmente riallacciato i contatti diretti con il  Paris Saint-Germain  per tentare di riportare  Randal Kolo Muani  all’ombra della Mole. Per sbloccare questa complessa e affascinante trattativa, la Vecchia Signora fa sul serio: la società ha infatti già messo in cantiere un importante e mirato investimento, stimato intorno ai  30-35 milioni di euro, per strappare il decisivo sì ai transalpini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI

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