L’attaccante del Crystal Palace, ritenuto vicino alla Juventus, ha deciso di accettare un’offerta dopo essere stato bocciato dal Milan a gennaio. L’attaccante ora sta bene ed è tornato a segnare, segnando alcuni gol recenti. La Juventus sta valutando l’operazione, mentre Vlahovic, il suo attuale centravanti, prende tempo. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali sull’accordo tra le parti.

Riecco Jean-Philippe Mateta. La stagione della Juventus è finita – malamente – soltanto pochi giorni fa e già il calciomercato presenta parecchi nodi da sciogliere alla porta della Signora: dal nuovo portiere ai possibili avvicendamenti in difesa, dalla qualità ricercata in regia e sulla trequarti fino a quell'uomo gol che a Torino è mancato per tutta la stagione. Ecco, se si parla di bomber la prima consapevolezza alla Continassa è che i piani futuri non possono restare legati a soltanto a Dusan Vlahovic, che per il momento continua a prendere tempo. Per andare oltre lo stallo legato al serbo, però, sulla scrivania dell'amministratore delegato Damien Comolli è tornato un dossier già circolato fugacemente a gennaio: quello su Mateta, appunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnare

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Vlahovic rinnoverà con la Juventus Se sta bene è uno tra i più forti del campionato

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Temi più discussi: Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante, cosa può succedere nelle prossime settimane; Torino-Juventus 2-2, le pagelle: Vlahovic doppietta d'autore (7,5), Locatelli capitano vero (6,5). David impalpabile (5); Juve, niente rivoluzione dopo il sesto posto: si riparte da Spalletti e da Vlahovic, se rinnova; Spostati ca**o! Giochi o no?, Spalletti furioso: Dillo a Di Gregorio. L'altra Juve-Fiorentina.

Sta passando troppo tempo... secondo me #Vlahovic non rinnova! x.com

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