Richiamo d' insalata di riso per Listeria dai supermercati | coinvolti Il Ceppo I Freschissimi e I Prontissimi

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di insalate di riso vendute nei supermercati di tre marchi: Il Ceppo, I Freschissimi e I Prontissimi. Il motivo è la presenza del batterio Listeria monocytogenes nelle confezioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali casi di malattia o contaminazioni specifiche. La misura riguarda i prodotti distribuiti sul mercato e si riferisce esclusivamente alle confezioni identificate come a rischio.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato confezioni di insalata di riso dai supermercati. Si tratta di quelle di tre marchi (Il Ceppo, I Freschissimi e i Prontissimi), accomunate dallo stesso problema: la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato nel punto di vendita per la sostituzione o il rimborso. Le marche delle confezioni di insalata di riso richiamate Cosa fare se si è acquistata l'insalata di riso a rischio Listeria Cosa si rischia con la Listeriosi 261736058, data di scadenza 27 luglio 2026 – 1 kg 261735015, data di scadenza... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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