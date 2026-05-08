Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti coinvolti 2 lotti

Due lotti di riso Carnaroli sono stati ritirati dai supermercati Conad a causa della presenza di cadmio superiore ai livelli consentiti. La catena di distribuzione ha comunicato il ritiro di questi prodotti e ha indicato che il richiamo interessa esclusivamente i due lotti specifici. La decisione è stata presa dopo che sono stati rilevati i livelli di cadmio durante le analisi di controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di riso Carnaroli a marchio proprio per la presenza di cadmio oltre i limiti consentiti dalla legge. L’avviso è stato diffuso dalla stessa azienda nella giornata dell’8 maggio 2026 attraverso i canali ufficiali dedicati ai richiami alimentari. Il provvedimento riguarda il riso Carnaroli venduto con la dicitura “Ideale per risotti raffinati”, commercializzato esclusivamente nei punti vendita Conad. Il prodotto interessato dal richiamo è confezionato in buste sottovuoto da un chilogrammo. Richiamo riso carnaroli, i lotti coinvolti Secondo quanto riportato nell’avviso, il ritiro è stato disposto “in via precauzionale” dopo controlli interni che hanno evidenziato valori di cadmio superiori ai limiti previsti dalla normativa europea.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lotti Notizie correlate Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di... Leggi anche: Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tramezzini vicentini richiamati per presenza di Listeria; Conad Top Sponsor della Maglia Bianca al Giro d’Italia 2026; Integratori richiamati per livelli elevati di piombo; Penny Market richiama senape: presenza di solfiti non dichiarati. Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiConad richiama due lotti di riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti di legge: i prodotti coinvolti, i rischi per la salute e i sintomi ... virgilio.it Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di cadmio ... fanpage.it Con il richiamo dei mortaletti e il suono della banda per le vie della città si aprono i festeggiamenti in onore della nostra protettrice Santa Maria di Merino. Ogni anno, quando arriva questo giorno, A Vieste si vive un’aria che le parole fanno fatica a descrivere. - facebook.com facebook