Il 15 luglio 2026, la Cassazione ha confermato la condanna definitiva di un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Prima di questo caso, ci sono stati altri episodi in cui i ladri sono stati riconosciuti come vittime in procedimenti legali di risarcimento. Questi casi coinvolgono situazioni in cui i criminali sono stati feriti o uccisi durante azioni di furto e hanno richiesto indennizzi o riconoscimenti legali.

Il 15 luglio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 uccise due rapinatori dopo la fine di un assalto al suo negozio: 14 anni e 9 mesi di carcere, e 780mila euro di provvisionali ai familiari delle vittime, su una richiesta complessiva delle parti civili che sfiora i 3,3 milioni di euro. L'opinione pubblica non si sta concentrando solo sugli anni che Roggero dovrà scontare, ma anche sul risarcimento che dovrà essere versato ai familiari dei ladri uccisi. Tuttavia, non stiamo parlando di un caso isolato. In altri fatti simili, per chi ha superato il limite della legittima difesa, non è arrivato solo il carcere ma anche l'obbligo di risarcire chi lo ha aggredito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Risarcimenti, quando i ladri diventano "vittime": ecco i casi precedenti a Mario Roggero

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