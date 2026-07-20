Mario Roggero ecco quando può avere i domiciliari e la liberazione anticipata

Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, potrebbe ottenere i domiciliari o la liberazione anticipata. La condanna riguarda l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante un tentativo di rapina alla sua gioielleria. La sentenza è definitiva e le eventuali richieste di detenzione domiciliare saranno valutate secondo le norme vigenti. La decisione spetta alle autorità competenti, che valuteranno i requisiti previsti dalla legge.

Condannato a 14 anni e 9 mesi. Questa la pena di Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Ma quanto dovrà effettivamente scontare di pena? Può ottenere forme alternative di detenzione? E dopo quanto tempo? Le risposte di Paolo Nesta, ex presidente degli avvocati dell’ordine di Roma. Il carcere di Bollate dove è detenuto Mario Roggero Quando può ottenere i domiciliari? «Il sig. Roggero non potrà ottenere eventualmente la detenzione domiciliare se non avrà scontato in carcere almeno dieci anni, in quanto per poterla ottenere il residuo pena da scontare non deve superare i quattro anni». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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