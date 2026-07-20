Sono stati sequestrati 50 mila euro destinati ai risarcimenti nel caso Roggero. La moglie dell’uomo detenuto da venerdì ha lasciato il carcere di Bollate e ha detto ai giornalisti che il marito sta bene, anche se in condizioni compatibili con il carcere. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle modalità del sequestro o sullo stato di salute dell’uomo.

Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, lasciando il carcere di Bollate, in cui il marito è detenuto da venerdì scorso ha riferito ai giornalisti: "Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente". Insieme a lei sono state a trovare il gioielliere di Grinzane Cavour (condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo), anche le quattro figlie della coppia. "Siamo tranquilli, è tutto a posto. Mi ha fatto una buona impressione", ha riferito in aggiunta la donna, al termine della visita, durata oltre quattro ore. A chi le chiedeva della solidarietà espressa al gioielliere da Elon Musk, la signora Sandrone ha risposto: "Addirittura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Roggero, sequestrati 50mila euro per i risarcimenti. La moglie: "Mario sta bene"

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