Rinnovo Contratto scuola SNALS all’ARAN | più contrattazione limiti all’IA e trasparenza su fondi e progressioni
Il 22 luglio si è svolto un incontro tra lo SNALS-Confsal e l’ARAN per discutere il rinnovo del contratto scuola 2025-2027. Durante la riunione, il sindacato ha evidenziato alcuni miglioramenti nella bozza contrattuale, in particolare riguardo ai limiti all’uso dell’intelligenza artificiale e alla trasparenza sui fondi destinati alle progressioni di carriera. È stato inoltre richiesto un maggior spazio alla contrattazione e maggiore chiarezza su alcuni aspetti economici.
Nel corso dell’incontro del 22 luglio all’ARAN sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, lo SNALS-Confsal ha riconosciuto alcuni miglioramenti nella nuova bozza contrattuale, in particolare sui temi dell’intelligenza artificiale e del lavoro agile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Rinnovo contratto scuola 2025-27, SNALS–Confsal alza la voce
Notizie e thread social correlati
Rinnovo contratto scuola, alle 15 nuovo incontro all’Aran: dai buoni pasto alle tutele su IA e burnout, dal rafforzamento dei diritti alla contrattazione separata. Cosa chiedono i sindacatiAlle 15 si svolgerà un nuovo incontro tra l’Aran e i sindacati riguardo alla parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro per il...
Rinnovo contratto scuola 2025-27, SNALS–Confsal alza la voce: “Servono tutele vere, welfare adeguato e progressioni dignitose”Il sindacato SNALS–Confsal chiede un cambiamento nel rinnovo del contratto scolastico 2025-27, sottolineando la necessità di tutele reali, un welfare...
Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola, alle 15 nuovo incontro all'Aran: dai buoni pasto alle tutele su IA e burnout, dal rafforzamento dei diritti alla contrattazione separata. Cosa chiedono i sindacati; Contratto scuola Istruzione - Ricerca 2025-27: testo in Gazzetta; Il Consiglio dei Ministri ritarda l'emanazione del parere sul CCNL Scuola - SNALS; La Scuola al centro: il Comparto Istruzione e Ricerca traina la contrattazione integrativa nel 2025.
Incontro Aran del 22 Luglio. #scuola #contratto facebook
Scuola, contratto verso la firma: 143 euro in piùNuovi aumenti di stipendio per i prof. La firma sulla parte economica del contratto della scuola per il triennio 2025-2027 potrebbe arrivare già il 1° aprile, facendo scattare un incremento medio ... ilmessaggero.it
Scuola, lavoro e diritti, Snals-Confsal apre domani il congressoPrende l'avvio domani a Roma all'hotel Sheraton il XIII Congresso Nazionale dello Snals-Confsal, un appuntamento di particolare rilievo che quest'anno coincide con il 50° anniversario della fondazione ... ilsole24ore.com