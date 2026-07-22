Rinnovo Contratto scuola SNALS all’ARAN | più contrattazione limiti all’IA e trasparenza su fondi e progressioni

Notizia in breve

Il 22 luglio si è svolto un incontro tra lo SNALS-Confsal e l’ARAN per discutere il rinnovo del contratto scuola 2025-2027. Durante la riunione, il sindacato ha evidenziato alcuni miglioramenti nella bozza contrattuale, in particolare riguardo ai limiti all’uso dell’intelligenza artificiale e alla trasparenza sui fondi destinati alle progressioni di carriera. È stato inoltre richiesto un maggior spazio alla contrattazione e maggiore chiarezza su alcuni aspetti economici.