Rinnovo Contratto scuola SNALS all’ARAN | più contrattazione limiti all’IA e trasparenza su fondi e progressioni

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio si è svolto un incontro tra lo SNALS-Confsal e l’ARAN per discutere il rinnovo del contratto scuola 2025-2027. Durante la riunione, il sindacato ha evidenziato alcuni miglioramenti nella bozza contrattuale, in particolare riguardo ai limiti all’uso dell’intelligenza artificiale e alla trasparenza sui fondi destinati alle progressioni di carriera. È stato inoltre richiesto un maggior spazio alla contrattazione e maggiore chiarezza su alcuni aspetti economici.

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Nel corso dell’incontro del 22 luglio all’ARAN sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, lo SNALS-Confsal ha riconosciuto alcuni miglioramenti nella nuova bozza contrattuale, in particolare sui temi dell’intelligenza artificiale e del lavoro agile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratto scuola 2025-27, SNALS–Confsal alza la voce

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