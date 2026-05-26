Rinnovo contratto scuola 2025-27 SNALS–Confsal alza la voce | Servono tutele vere welfare adeguato e progressioni dignitose

Il sindacato SNALS–Confsal chiede un cambiamento nel rinnovo del contratto scolastico 2025-27, sottolineando la necessità di tutele reali, un welfare adeguato e progressioni professionali dignitose. In una nota, il sindacato afferma che non accetterà un negoziato che si limiti alla semplice manutenzione delle condizioni attuali o che sia ostacolato da limiti organizzativi.

“Non accetteremo un negoziato ridotto alla manutenzione dell’esistente o compresso da limiti organizzativi”. Con queste parole il sindacato SNALS–Confsal ha riassunto la propria posizione nel corso della riunione tenutasi il 26 maggio presso l’Aran, ribadendo con fermezza le richieste per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. Al centro della piattaforma sindacale c’è la richiesta di una parte normativa che restituisca dignità, tutele e strumenti reali a chi opera quotidianamente nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca. Lo SNALS–Confsal, si legge in una nota, ha chiesto con chiarezza di ampliare l’area delle materie oggetto di contrattazione, riportando a livello nazionale temi essenziali che oggi rischiano di essere lasciati a decisioni unilaterali delle amministrazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

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