Rinnovo contratto scuola 2025-27 il 12 maggio all’Aran riprende la trattativa ANIEF | Dai buoni pasto alle indennità di sede abbiamo opportunità per cambiare le cose
Il rinnovo del contratto scuola per il periodo 2025-2027 riprenderà con due incontri all’Aran, il 12 e il 26 maggio. Durante questi appuntamenti, i rappresentanti dei sindacati del settore Istruzione e Ricerca discuteranno della revisione della parte normativa del contratto collettivo. Tra i temi in discussione ci sono i buoni pasto e le indennità di sede, con possibili cambiamenti in vista.
Due appuntamenti a breve distanza: martedì 12 maggio e martedì 26 maggio. I sindacati rappresentativi del comparto Istruzione e Ricerca si presenteranno all’Aran per i primi incontri dedicati alla revisione della sezione normativa del contratto collettivo nazionale. Il confronto segue l’intesa sulla parte economica raggiunta lo scorso 1° aprile, e guarda ora a un triennio – il 2025-27 – che si preannuncia denso di nodi da sciogliere. All’ordine del giorno c’è, tra l’altro, “la disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro”. Tradotto in temi concreti: riscatto agevolato della laurea per l’anticipo pensionistico, reintroduzione del doppio canale di reclutamento, assegnazione provvisoria estesa anche ai figli fino a 16 anni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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