Rinnovo contratto scuola 2025-27 il 12 maggio all’Aran riprende la trattativa ANIEF | Dai buoni pasto alle indennità di sede abbiamo opportunità per cambiare le cose

Il rinnovo del contratto scuola per il periodo 2025-2027 riprenderà con due incontri all’Aran, il 12 e il 26 maggio. Durante questi appuntamenti, i rappresentanti dei sindacati del settore Istruzione e Ricerca discuteranno della revisione della parte normativa del contratto collettivo. Tra i temi in discussione ci sono i buoni pasto e le indennità di sede, con possibili cambiamenti in vista.