Rinnovo contratto scuola 2025-27 parte normativa | scatti di anzianità buoni pasto mobilità e carriera per i precari Riunione all’ARAN Le posizioni dei sindacati

Durante l’incontro all’ARAN sulla parte normativa del contratto scuola 2025-27 sono stati discussi scatti di anzianità, buoni pasto, mobilità e carriera per i precari. La riunione, conclusa da poco, ha coinvolto le rappresentanze sindacali e i funzionari dell’amministrazione. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma sono stati affrontati i temi principali relativi ai diritti e alle condizioni di lavoro del personale precario. La trattativa proseguirà nelle prossime settimane.

Si è chiuso da poco l’incontro all’Aran per la parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2025-2027. La riunione del 26 maggio segue quella del 12 maggio e arriva dopo l’intesa sulla parte economica firmata lo scorso primo aprile. Sul fronte delle relazioni sindacali, la UIL Scuola ha esposto richieste che mirano a modificare l’impianto attuale delle regole, richiamando questioni che definisce di carattere politico prima ancora che tecnico. Elementi, questi, che già avevano portato la sigla a non sottoscrivere la parte normativa del precedente CCNL 20192021. Il nodo centrale è la trasparenza, specialmente a livello di singola istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

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