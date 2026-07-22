Una turista ha denunciato di essere stata violentata mentre era sotto effetto di alcol durante la notte tra il 18 e il 19 luglio in un residence di Rimini. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La donna ha fornito la propria versione dei fatti, e gli investigatori stanno raccogliendo eventuali testimonianze e prove sul caso.

«Mi ha violentata mentre ero ubriaca». A Rimini sono in corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza su un presunto caso di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio in un residence della città romagnola. A denunciare il fatto una turista di 23 anni, in vacanza in Riviera e arrivata dal Nord Italia. La giovane ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo di origine straniera, stando alla sua versione anche lui un turista, in un locale del centro storico della città. Entrambi sarebbero stati accompagnati dai loro amici per poi isolarsi e bere insieme svariati drink. A tarda sera i due sarebbero andati insieme in un residence del centro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, la denuncia di una turista: «Sono stata violentata mentre ero ubriaca». Indagano i carabinieri

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