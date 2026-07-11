Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia durante una vacanza a Rimini. La denuncia è arrivata dopo l’episodio avvenuto nel primo fine settimana di luglio. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un ragazzo di 21 anni, che ora è sotto accusa per violenza sessuale e è stato interrogato a piede libero.

Un 21enne è stato indagato a piede libero dalla Procura di Rimini per violenza sessuale. Ad accusarlo una turista tedesca di 18 anni in vacanza in Riviera nel primo fine settimana di luglio con due amiche. Il giovane da anni residente in Italia ma di origine albanese aveva conosciuto le tre ragazze, tutte coetanee arrivate dalla Germania, e i quattro si erano dati appuntamento in una discoteca di Rimini nella serata di domenica 5 luglio. Stando al racconto della ragazza dopo qualche ora trascorsa insieme i quattro giovani si sarebbero spostati in spiaggia, dopo aver consumato molte bevande alcoliche insieme. Poi i due si sarebbero isolati. A questo punto, stando sempre al racconto della diciottenne, il ventunenne l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, la denuncia di una turista tedesca 18enne: «Sono stata violentata in spiaggia». Indagato un giovane di 21anni

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