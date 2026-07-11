Una turista tedesca di 18 anni ha dichiarato di essere stata violentata dopo un rapporto con un 20enne albanese avvenuto in uno stabilimento balneare di Rimini. La ragazza ha riferito di essere stata vittima di violenza, mentre l’uomo sostiene che il rapporto sia stato consensuale. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 6 luglio, sul Lungomare Spadazzi. Le autorità stanno indagando sulle versioni fornite dalle parti.

Rimini, 11 luglio 2026 – “Mi ha violentata”. “No, sono innocente. Il rapporto è stato consensuale”. Queste le versioni fornite agli inquirenti da una turista tedesca di 18 anni e da un 20enne albanese, che nella notte tra domenica e lunedì 6 luglio hanno avuto un rapporto sessuale in uno stabilimento balneare sul Lungomare Spadazzi, a Rimini. I due, accompagnati da alcuni amici, si erano dati appuntamento in una discoteca di Rimini nella serata di domenica. All’interno del locale erano iniziate le prime effusioni, fino alla decisione di uscire per andare in spiaggia (sembra che la 18enne avesse bevuto alcolici). Qui, dopo essersi appartati, secondo la ragazza si sarebbe consumata la violenza sessuale; la 18enne ha deciso, dopo l’episodio, di chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Ilrestodelcarlino.it - “Sono stata violentata in spiaggia”, la denuncia di una turista 18enne a Rimini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movida a Napoli, la denuncia di una turista: «Drogata e violentata nei vicoli dei Decumani»Una turista ha denunciato di essere stata drogata e violentata nei vicoli dei Decumani durante una serata in zona.

“Rapinata e violentata alla Notte Rosa di Rimini”. La denuncia di una 23enneUna donna di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata, rapinata e violentata sulla spiaggia di Viserba tra il 20 e il 21 giugno, durante la...

Temi più discussi: In Kenya i Boda Boda in prima fila contro la violenza di genere; Donna in stato di shock soccorsa nella notte in centro ad Avellino. Denuncia: sono stata violentata; Il dramma di una 45enne. Terrorizzata e sotto choc: Sono stata aggredita mentre facevo jogging; Picchiata e stuprata la notte di Natale dopo l'appuntamento trappola, condannato a 7 anni e 7 mesi.

Sono stata violentata in spiaggia, la denuncia choc di una turista 18enne a RiminiIl presunto stupro è avvenuto in uno stabilimento balneare sul lungomare, nella notte tra domenica e lunedì. Il 20enne residente in città è stato denunciato ma respinge le accuse: Il rapporto è stato ... ilrestodelcarlino.it

Donna in stato di shock soccorsa nella notte in centro ad Avellino. Denuncia: sono stata violentata https://t.co/HgrFQdSqeD x.com

Avellino, 34enne denuncia: Sono stata violentata, caccia all’uomo con le telecamereUna donna di 34 anni, di nazionalità ucraina, è stata trovata nella notte in stato di choc nel centro di Avellino e ha denunciato alla Polizia di Stato di ... cronachedellacampania.it