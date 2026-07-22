rimini e i suoi mitici locali un viaggio nella storia

A Rimini si ricordano i locali storici come l’Embassy, la Locanda del Lupo, il Paradiso e l’Altro Mondo Studios, celebre per aver ospitato personaggi famosi e artisti di rilievo. Questi locali hanno segnato un’epoca, con performance che hanno lasciato un’impronta nella memoria collettiva. La narrazione ripercorre la loro storia, accompagnata da alcune delle canzoni più rappresentative del periodo.

Saranno ricordati i locali storici di Rimini: dall’Embassy alla Locanda del Lupo, dal Paradiso all’Altro Mondo Studios e i personaggi famosi che li popolavano e si esibivano con le loro performance, alternando la narrazione con alcune delle canzoni più significative dell’epoca di riferimento. Stasera all’arena Francesca da Rimini è in programma una delle serate più attese della quinta edizione di Sgr Live, la rassegna di musica dal vivo promossa da Gruppo Sgr con la direzione artistica di Federico Mecozzi e il patrocinio del Comune di Rimini. Alle 21, con ingresso gratuito, sarà proposto lo spettacolo Rimini, i suoi locali ed i suoi miti, a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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