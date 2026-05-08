Progetto Che storia! viaggio nella memoria per salvare Gallipoli
È stato presentato un nuovo progetto dedicato alla memoria storica di Gallipoli, intitolato “Che storia!”. Si tratta di un’esperienza immersiva che permette ai partecipanti di scoprire la storia locale attraverso scene teatrali, personaggi e momenti interattivi. Attraverso una mappa, i visitatori attraversano vari luoghi della città, partecipando attivamente alla ricostruzione degli eventi che hanno segnato la sua storia.
GALLIPOLI - Un’esperienza immersiva sulla storia di Gallipoli. Non si guarda. Si vive. Entra in un percorso fatto di scene teatrali, personaggi e scelte: seguirai una mappa, attraverserai luoghi, interagirai e contribuirai a ricostruire la memoria della città.I ragazzi del progetto “Che Storia!”.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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