Il 13 dicembre si terrà una cerimonia per celebrare i 50 anni di Cimone, con premi a figure storiche legate alla località. Durante l'evento saranno riconosciute personalità che hanno contribuito allo sviluppo della stazione. Negli ultimi cinquant'anni, le piste sono state ammodernate e gli impianti sostituiti o migliorati, con aggiornamenti tecnologici e ampliamenti delle aree sciistiche. La giornata intende ripercorrere i cambiamenti avvenuti nel tempo, tra memoria e storia della località.

? Punti chiave? In Breve Il Consorzio stazione invernale del Cimone compie mezzo secolo di attività. Il Consorzio stazione invernale del Cimone avvia venerdì i festeggiamenti per i suoi 50 anni con una serata istituzionale a Villa Quiete, presso Portile di Modena. L’evento segna l’inizio di un lungo percorso celebrativo che premierà la storia e l’evoluzione del comprensorio montano attraverso mostre, pubblicazioni e incontri. La ricorrenza celebra un mezzo secolo di gestione del territorio, partendo dalla presentazione dei risultati di una stagione invernale giudicata eccellente. Un calendario di eventi tra storia e memoria del territorio. Il percorso celebrativo del 2026 prevede diverse tappe fondamentali per onorare il traguardo raggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimone, un viaggio tra storia e memoria per i suoi 50 anni

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Monte Cimone e Cima Neutra: trekking nella terra di nessuno

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