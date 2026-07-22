rifiuti elettronici raccolte sette tonnellate

In sei mesi, sono state raccolte circa sette tonnellate di rifiuti elettronici, noti come Raee. Il servizio, che permette di conferire i dispositivi vicino a casa, ha registrato quasi 1.200 accessi. La raccolta è stata promossa da una società di gestione dei rifiuti in collaborazione con un’azienda locale. I dati indicano un buon coinvolgimento da parte dei cittadini.

Circa 7 tonnellate di Raee raccolte in soli sei mesi, un servizio che arriva vicino casa e quasi 1.200 accessi. Sono alcuni dei numeri del progetto promosso da Asm Pavia, in collaborazione con Erica Soc. Coop., e finanziato attraverso il bando del Centro di coordinamento Raee, nei Comuni di Pavia e Bornasco per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tra le azioni principali, il servizio ecomobile ha ampliato le opportunità di conferimento per i cittadini. Tra gennaio e maggio 2026, l’ecomobile di Pavia ha effettuato 18 postazioni, registrando 1.194 accessi complessivi, di cui 680 dedicati al conferimento di raee e rifiuti ingombranti, con una raccolta complessiva di 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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