Weekend del mare raccolte oltre 3 tonnellate di rifiuti dalle spiagge venete

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, le spiagge venete sono state oggetto di un’operazione di pulizia promossa da Plastic Free Onlus. In due giorni, 290 volontari hanno raccolto complessivamente oltre 3.100 chili di rifiuti, principalmente plastica. L’iniziativa, denominata “Weekend del Mare 2026”, si è concentrata su diverse aree costiere, con l’obiettivo di ridurre l’accumulo di rifiuti sulle spiagge.

Oltre 3.100 kg di plastica e rifiuti rimossi e 290 volontari coinvolti in due giorni: è il bilancio del “Weekend del Mare 2026”, iniziativa promossa da Plastic Free Onlus - associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica - che il 2 e 3 maggio ha interessato l’intero.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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