Pulizie di Primavera 2026 | raccolte 4.6 tonnellate di rifiuti

Si è conclusa la sesta edizione di "Pulizie di Primavera", l'iniziativa che unisce il Comune di Parma, ANAS, Provincia, Iren Ambiente Parma srl, associazioni e privati cittadini nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti stradali. In circa due mesi di lavori sono stati puliti oltre 73 km di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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