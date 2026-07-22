Riesci a guardare l’Odissea di Nolan sul Tamagotchi? Il nuovo folle trend esilarante che conquista i social

Su social media si diffonde un trend che combina l’Odissea di Nolan con il Tamagotchi, creando contenuti ironici e divertenti. Gli utenti condividono video e meme in cui il film viene rappresentato attraverso il gioco elettronico degli anni ’90, spesso con commenti scherzosi sulla perfezione voluta dal regista. La tendenza si sviluppa rapidamente, coinvolgendo molte piattaforme e generando un’ondata di post satirici. Nessuna dichiarazione ufficiale legata al film o al regista accompagna questa moda.

C’è un momento preciso in cui internet decide che una cosa seria merita di essere presa magnificamente poco sul serio. Quel momento è arrivato con l’uscita di Odissea, l’ultimo kolossal di Christopher Nolan, e con l’ossessione del regista per la visione “ perfetta ” del suo film. Mentre i cinefili ortodossi attraversano continenti per trovare una delle quaranta sale IMAX 70mm sparse nel mondo, i social network hanno partorito una risposta che è metà protesta, metà opera d’arte dadaista: guardare Odissea sui dispositivi più improbabili, ridicoli e tecnicamente inadeguati possibile. @ingridakilt.art The Odyssey – the way Nolan intended Where... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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