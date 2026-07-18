Il limite di Odissea? Il Nolan narratore vuole vincere sul Nolan regista

Dopo mesi di annunci e anticipazioni, il nuovo film di Christopher Nolan è stato distribuito nelle sale cinematografiche. La produzione ha coinvolto molteplici forme di comunicazione, tra articoli, notifiche e contenuti multimediali. La pellicola rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso iniziato con grande attesa dal pubblico e dai media.

Tanto tuonò, che piovve. Dopo mesi e mesi di articoli, notifiche, servizi, podcast, video, post, e quant’altro l’universo comunicativo metta a disposizione, l’ Odissea di Christopher Nolan è finalmente approdata sugli schermi. Esaminare un’opera di Nolan significa verificare lo stato di salute del cinema contemporaneo, in chiave di spettacolo di massa, coniugato con quegli approfondimenti artistici e culturali che lo spettacolo stesso permette. Circe perde la fascinazione sensuale della tradizione. Già Via col vento, si dirà, era tutto ciò. Con una differenza. Allora, gli approfondimenti facevano tutt’uno con lo spettacolo, adesso risultano un po’ come incistati al suo interno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Odissea di Nolan: un'esperta di Omero approva tutte le scelte del film

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