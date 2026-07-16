Sul set di Odissea Matt Damon copia Holland per ore | poi scopre che non stava recitando l’equivoco è esilarante

Durante le riprese di Odissea, un attore ha imitato un collega per ore senza sapere che non stava recitando. L’equivoco ha portato a momenti divertenti sul set. Il tour promozionale del film di Christopher Nolan prosegue, offrendo anche curiosità dal dietro le quinte.

Il tour promozionale di Odissea, l’attesissimo film di Christopher Nolan, sta regalando al pubblico non solo anticipazioni sul kolossal cinematografico, ma anche aneddoti dal backstage che rivelano il lato più umano e divertente delle grandi produzioni hollywoodiane. Tra questi, spicca un episodio raccontato da Matt Damon che testimonia come anche i professionisti più navigati possano cadere vittima di equivoci esilaranti sul set. Ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, Damon ha condiviso con il pubblico un momento particolare vissuto durante le riprese di Odissea, pellicola che vede l’attore nei panni di Ulisse, l’eroe omerico per eccellenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matt Damon convinto che Tom Holland stesse recitando: il retroscena dal set di Odissea è tutto da ridereDurante il tour promozionale di Odissea, Matt Damon ha raccontato un episodio divertente avvenuto sul set di un film di Christopher Nolan con Tom...

Leggi anche: Sul set di "Odissea", il rarissimo complimento di Christopher Nolan diretto a Zendaya ha fatto ingelosire Matt Damon e Tom Holland

Temi più discussi: Ho vissuto a Favignana per una settimana come Ulisse (o forse era Matt Damon); L'Odissea di Christopher Nolan, cast e personaggi del film. FOTO; Odissea, il glaciale avvertimento di Nolan che ha cambiato il destino di Matt Damon sul set; L’Odissea di Favignana. Il regista Nolan: L’isola sembra Itaca.

Londra si è fermata per la premiere mondiale di The Odyssey (in Italia Odissea), il nuovo kolossal di Christopher Nolan tratto dal poema di Omero. Sul red carpet un cast stellare: Matt Damon nei panni di Ulisse, con Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattins x.com

OFFICIAL (SPOILER ALERT**) - The Rip 2026 ( Matt Damon, Ben Affleck, Teyana Taylor, Sasha Calle,...) reddit

Matt Damon: Soffrivo di claustrofobia, ho dovuto vincerla per fare l’OdisseaMatt Damon si racconta nei giorni del lancio della sua Odissea: la nuova fase della vita da padre di quattro figlie, il corpo scolpito per interpretare ... fanpage.it

Matt Damon racconta l’Odissea: claustrofobia superata e nuova fase di vitaMatt Damon si racconta nei giorni dell’uscita di Odissea: la nuova fase della vita da padre di quattro figlie, il corpo scolpito per interpretare ... bigodino.it