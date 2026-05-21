Estate al Castello di Santa Severa 2026

L'estate al Castello di Santa Severa nel 2026 propone una serie di eventi pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico. La programmazione comprende concerti dal vivo, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, esposizioni d’arte e visite guidate. Gli appuntamenti si svolgono in vari momenti della stagione, offrendo un’occasione di intrattenimento e cultura per residenti e visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolge all’interno e all’esterno della struttura storica, con eventi distribuiti nel corso dei mesi estivi.

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Cosa: Una ricca rassegna estiva multidisciplinare che include concerti dal vivo, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte e visite guidate per tutte le età.. Dove e Quando: Presso lo storico Castello di Santa Severa, incantevole borgo affacciato sul Mar Tirreno, dal 1° giugno al 31 agosto 2026.. Perché: Per vivere la cultura e l’intrattenimento in riva al mare, valorizzando il patrimonio regionale attraverso un cartellone che celebra, tra le altre cose, il centenario della nascita dell’iconica Marilyn Monroe.. Il litorale laziale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della stagione estiva, trasformando una location storica d’eccezione in un vivace palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Estate al Castello di Santa Severa 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap Sullo stesso argomento Brittintour 2026: Alex Britti in concerto al Castello di Santa SeveraAlex Britti annuncia le prime 10 date di Brittintour 2026, un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, con una tappa... Pirati, magia e spettacoli gratis: il 1° maggio al Castello di Santa SeveraSanta Marinella, 29 aprile 202 6- Il 1° maggio il Castello di Santa Severa si trasforma in un porto fantastico pronto a far salpare grandi e piccoli... Da Warhol al live di Britti: un’estate di eventi al castello di Santa Severa roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Busto in calcare del XIII secolo che rappresenta Federico II, Sacro Romano Imperatore (1194–1250), conosciuto anche come Re di Sicilia e di Gerusalemme. Conservato presso il Museo Civico di Barletta all'interno del Castello di Barletta in Puglia, Italia.[1100 reddit Castello di santa Severa: al via il 24 maggio la rassegna Libri e caliciParte con un evento speciale, in programma il 24 maggio, alle ore 17 e già andato sold out, la rassegna Libri e Calici, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Il primo appuntamento in calendari ... radiowebitalia.it Castello di Santa Severa, il programma da giugno a fine agosto 2026Dall’1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell’estate laziale con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla let ... terzobinario.it